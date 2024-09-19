أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهت المطربة شيرين عبدالوهاب، من تسجيل آخر أغاني ألبومها، في استديو الموزع الموسيقي توما.

الموزع الموسيقي توما، عبر صفحته في موقع "انستجرام"، نشر صورة تجمعه مع المطربة شيرين عبدالوهاب، وكتب: "تسجيل آخر أغنية في الألبوم شيرين عبد الوهاب 2024"

ظهور المطربة شيرين عبدالوهاب، جاء بعد تداول رواد مواقع التواصل، أنباء عن معاناتها من أزمة صحية، وخضوعها لجراحة.

المطربة شيرين عبد الوهاب، كانت قد طرحت الأسبوع الماضي، أغنية "عودتني الدنيا" وتم حجبها، بناء على طلب شركة روتانا ميوزيك.

"عودتني الدنيا" كان من المقرر طرحها في مايو 2023، قبل أن يتم تأجيلها بسبب النزاع بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وشركة روتانا، وهي من كلمات أحمد المالكي، الحان تامر عاشور، توزيع وفواصل موسيقية النابلسي، ميكس وماستر خالد سند، وتريات محمد مدحت.

المطربة شيرين عبدالوهاب، دعت مؤخرا إلى إقامة "تحدي الرقص"، وطالبت جمهورها بتحميل أغانيها الجديدة عبر تطبيقات "تيليجرام"، و "إنستجرام"، بعد حذف الأغاني من صفحتها في موقع "أكس"، و موقع الفيديوهات يوتيوب، بناءا على طلب شركة روتانا ميوزيك.

وطرحت المطربة أغاني، بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، والتي تعاونت خلالها مع عدد كبير من الملحنين والشعراء من بينهم تامر حسين، أحمد المالكي، عزيز الشافعي، توما، محمد مدين، و تامر عاشور.