ملك أحمد زاهر تنشر صور من كواليس مسلسل "أزمة نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها، صور من كواليس مسلسلها الجديد، والذي يحمل اسم "أزمة ثقة".

ونشرت "ملك" الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت: "مريم من أزمة ثقة هتشوفوها قريب أوي إن شاء الله، تفتكروا شخصيتها عاملة إزاي".

مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد ومن إنتاج رشا عصفور "توجيزر" وإبراهيم الصاوي "جولدن ميديا".

ويدور المسلسل في إطار تشويقي وإثارة حول جريمة قتل، وتشهد الأحداث صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.

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