أكرم حسني يشارك متابعيه أحدث ظهور له في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنان أكرم حسني، صورًا من أحدث ظهور له، أثناء تواجده بالمغرب، لحضور معرض بغداد الدولي للكتاب.

ونشر "حسني" الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "وصلت العراق بلد الفن، والثقافة، والكرم لحضور معرض بغداد الدولي للكتاب، يوم السبت ٢١ سبتمبر الساعة ٧".

يذكر أن الفنان أكرم حسني ظهر كضيف شرف في الحلقة الثانية من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو"، الذي يعرض على منصة "يانجو بلاي".

وجسد أكرم حسني دور "إبراهيم الغرقان" الذي يرتدي ملابس تحمل طابع من التسعينات، ضمن أحداث المسلسل، ويعمل مدير مكتب هجرة غير شرعية، لجأ إليه الفنان محمد أنور "ديبو" هربًا من الواقع الذي يعيشه.

تدور أحداث العمل الفني في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولته محمد أنور، بجانب العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى، من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل.

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