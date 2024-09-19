رمضان 2025.. حسن الرداد يكشف موعد بدء تصوير مسلسله الجديد مع إيمي سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشف الفنان حسن الرداد خلال لقائه بـ بودكاست "فايق ورايق"، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عن مشاركته في موسم رمضان 2025 بمسلسل كوميدي مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وقال "حسن": "بعلن إن شاء الله يبقى فيه مسلسل كوميدي أنا وإيمي في رمضان 2025، أنا بحب أشتغل مع إيمي جدًا وكانت آخر حاجة عملناها من 7 سنين، وهي بقالها كتير من ساعة وفاة حمايا وحماتي معملتش حاجة فقررنا، إن إحنا نعمل عمل، وعندنا فكرة مميزة، ومختلفة، وهنبدأ تصوير في شهر 11".

يذكر أن، الفنان حسن الرداد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم"أصيف"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع بيشو، وإخراج محمد سامي.

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