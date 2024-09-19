بالصور.. أحدث ظهور لديانا هشام على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ديانا هشام متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت ديانا، الصورعلى حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الروح الحرة"، وظهرت بإطلالة ملائكية ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأبيض ووضعت مكياج بسيط.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "القمر أوي، كتير بحبك، الله يحفظك، الجمال كله، شبه الحورية، عروسة البحر، يخربيت حلاوتك".

يذكر أن الفنانة ديانا هشام، شاركت بمسلسل "انترفيو" بطولة: رنا رئيس، خالد شباط، مونيكا ألفونس، سارة نور، محمد عادل، تأليف أمينة مصطفى، إخراج أحمد خالد أمين.

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