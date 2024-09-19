ببوستر “أسد”.. محمد رمضان يتجاهل بلاغ سيدة ضده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجاهل الفنان محمد رمضان البلاغ الذي تقدمت به إحدى السيدات تتهمه فيه ونجله بالتعدي على نجلها بأحد النوادي، حيث أعاد على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” نشر بوستر صممه أحد المتابعين لفيلمه الجديد “أسد” الذي يعكف على تصويره خلال الفترة الحالية، وعلق عليه بقوله: “تسلم إيدك، بوستر غير رسمي”.

كما نشر رمضان بعض الفيديوهات يؤدي فيها بعض متابعيه أغاني له إضافة إلى مشهد يقلد فيه أحد جمهوره دوره في مسلسل “جعفر العمدة”.

وكانت إحدى السيدات قد تقدمت ببلاغ إلى جهات الأمن بمحافظة الجيزة ضد محمد رمضان، قالت إنها من جيرانه بمنطقة نيو جيزة، قسم أول أكتوبر، وأن الفنان ونجله، قاما بالاعتداء على نجلها داخل أحد النوادي.

أضافت السيدة في بلاغها، أن نجلها الطالب عمر، يدرس بالصف السادس الابتدائي في مدرسة دولية بمدينة الشيخ زايد، وتعرض للضرب ما نتج عنه إصابته بكدمات واحمرار بالخد الأيسر.

وأضافت في بلاغها أنه خلال لعب نجلها داخل نادي نيو جيزة، حدثت مشادة بينه وبين نجل محمد رمضان، موضحة أنها تطورت للضرب، واتهمت الفنان وابنه بالتعدي على نجلها، وإحداث إصابته.

وعلى الفور قام رجال مباحث الجيزة بفحص البلاغ لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية وتحرير محضر الواقعة.