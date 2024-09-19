بالصور – آيتن عامر تحتفل بالعرض الخاص لفيلم “عنب” في الإمارات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة آيتن عامر بانطلاق العرض الخاص لفيلمها الجديد “عنب” في دور السينما بالدول العربية.

وبدأت آيتن جولتها لعرض الفيلم بدولة الإمارات العربية، وذلك بحضور باقي فريق العمل، وحرص عدد كبير من الجمهور الإماراتي على حضور العرض الخاص للفيلم والتقاط الصور معها.

ويشارك آيتن عامر في بطولة فيلم “عنب” كلٌ من: إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، محمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف منهم: محمد رضوان، لطفي لبيب، محمود حافظ، سامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وهو قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.

والفيلم ينتمى الى نوعية أعمال الإثارة والكوميديا، وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن ليلة توديع العزوبية لإتمام زواج بطلَي الفيلم واكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضعهما في مواقف كوميدية. وتجسّد أيتن عامر خلال الأحداث شخصية “جودي” الثرية العاجزة دائماً عن تحمل المسؤولية، مما يعرّضها للعديد من المشاكل فتلجأ الى والدها لإيجاد حل لها.