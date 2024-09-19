هكذا استعاد سعد هنداوي ذكريات تعاونه مع جميل راتب في ذكرى رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استعاد المخرج سعد هنداوي، ذكريات تعاونه مع الفنان الراحل جميل راتب بآخر أعماله الفنية وهو مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان عام 2018 ، وذلك في ذكرى رحيله اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر.

ونشر هنداوي، صور أرشيفية للنجم الراحل جميل راتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "كنت محظوظ إني أخرجت آخر مشاهد صورها الأستاذ جميل راتب في 2018، لما كنت مخرج الوحدة التانية لمسلسل (بالحجم العائلي) إخراج صديقتي هالة خليل، وإنتاج شركة سكوير ميديا، كان تعبان بشكل واضح، لكن حضوره قدام الكاميرا لم ينقص، لمعان عينيه، النيرف المحسوب المسيطر عليه، طريقته المميزة في تقطيع الكلام".

وأضاف: "كنت بحاول بكل الطرق إني أعمل كنترول على مشاعري بالتعاطف مع حالته الصحية، وبين مسئولية إني لازم أنجز التصوير في وقت معقول لأن المسلسل كان بيعرض في رمضان وقتها، وخلصنا التصوير في معاده وسلمت عليه بحرارة وهو ماشي، وكانت آخر مرة أشوفه فيها، ألف رحمة ونور على روحه في ذكرى رحيله اليوم 19/9".

يذكر أن، آخر مشاركات سعد هنداوي كمخرج كانت بمسلسل "كلمة سر" عام 2016 وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم لطيفة، هشام سليم، حسن يوسف، أحمد صلاح حسني، ريهام عبد الغفور، ليلى عز العرب، تأليف أحمد عبد الفتاح.

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