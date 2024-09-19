ليلى علوي تنشر فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ليلى، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ترقبوا جلسة التصوير الصيفية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر 14" ، "عشقي وعشق أبويا وجدي وعشق إبني كمان" ، "الحلوة" ، "عسل آخر حاجة" ، "الديفا" ، "جميلة".

وكانت آخر أعمال ليلى علوي فيلم "جوازة توكسيك" الذي عرض مؤخرا بالسينمات.

الفيلم دارت أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعد عودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الاخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.

وشارك في بطولته بيومي فؤاد، هيدي كرم، الراقصة الاستعراضية جوهرة، وعدد من الفنانين، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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