"تهييسات وتسريبات".. رامز جلال يكشف عن كواليس جديدة من "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان رامز جلال عن كواليس جديدة من برنامج "رامز جاب من الآخر" الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024 وذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ظهر رامز وهو يقوم بغناء تتر البداية وكان يتدرب على كلمات مختلفة قبل أن يستقر على كلمات الأغنية، وعلق على الفيديو: "تهييسات وتسريبات"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "هات رونالدو معاك رمضان الجاي، انا افتكرت رمضان بعد 3 أيام خضتني يا فنان، من زمان نفسي تنزل كواليس الأغنية، أحلى كواليس، اشتقت للأيام دي وللبرنامج".

وكان الظهور الأخير للفنان رامز جلال على "السوشيال ميديا" خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ونشر صورة عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها: "مولد نبوي شريف علينا جميعًا، كل عام وأنتم بخير".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان رامز جلال السينمائية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023، وشاركه البطولة عدد من النجوم: الفنانة نسرين طافش، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة تارا عماد، الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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