جورج كلوني يعلق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة بين هاريس وترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب الممثل والمنتج الأمريكي العالمي جورج كلوني، عن تفاؤله بالانتخابات الرئاسية المقبلة في مواجهة شرسة ما بين الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، ونائب رئيس الولايات المتحدة الحالي كامالا هاريس والمقرر أن تبدأ مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وتحدث جورج كلوني في تصريحات صحفية لموقع "فارايتي" خلال العرض العالمي لفيلم الأكشن "Wolfs" أمس الأربعاء الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وقال: "أشعر بالتفاؤل، أنها لحظة زخم كبيرة".

وتصدر جورج كلوني محرك البحث جوجل مطلع شهر يوليو الماضي بعدما طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتنحي عن خوض الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب وذلك بعد أدائه الغير مقنع في مناظرته ضد رئيس الولايات المتحدة الأسبق، وعلق: "لن نفوز بالانتخابات الرئاسية مع جو بايدن وسنخسر كل شيء".

عرض فيلم "Wolfs" مؤخرًا خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام، وتدور احداثه في إطار من الجريمة والتشويق حول وسيط مخترف يتم تكليفه بتغطية جريمة ما، لكن الأمور تخرج عن مسارها بطريقة غير متوقعة مع ظهور وسيط اخر ليضطرا التعاون سويًا لتبدأ ليلتهما في الخروج عن السيطرة، ومن المقرر عرضه تجاريًا يوم 27 سبتمبر الجاري، ويشارك كلوني بطولة الفيلم النجم العالمي براد يبت بعد تعاونهما من قبل بسلسلة أفلام "Ocean’s Eleven"، وفيلم الكوميديا "Burn After Reading" عام 2008.

يذكر أن، جورج كلوني يشارك بالعملية الإنتاجية لعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Red Platoon"، وفيلم الغموض والتشويق "The Monster of Florence".

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