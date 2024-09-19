شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العريس يقدم ماستر كلاس للنقد السينمائي بمهرجان وهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الناقد السينمائي إبراهيم العريس، ماستر كلاس حول النقد السينمائي ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، الذى ينطلق في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر المقبل.

وكشف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، عن إقامة الدورة 12 من المهرجان في الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر 2024 بمدينة وهران غربي الجزائر، وكان المهرجان قد غاب لمدة 6 سنوات، حيث تم تنظيم آخر دورة عام 2018 وهي الدورة 11.

ويقود الدورة 12 من المهرجان الفنان عبد القادر جريو مع إدارة فنية جديدة من المحترفين والمهنيين في مجال السينما، بالإضافة إلى هيئة استشارية من صناع السينما، وتضع الدورة الجديدة برنامجا متنوعا وزخما كبيرا في الفعاليات، كما ستعرض آخر إنتاجات السينما العربية بحضور صناعها.