تامر عاشور.. أسعار تذاكر الحفل الشتوي في القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان تامر عاشور جمهوره في حفله الشتوي المنتظر بالقاهرة، استمرارا لسلسلة حفلاته في عدد من الدول العربية خلال العام الجاري.

موعد حفل تامر عاشور في مدينة الرحاب

يقام الحفل في 25 أكتوبر داخل أحد المتنزهات الشهيرة في مدينة الرحاب، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

اسعار تذاكر حفل تامر عاشور في مدينة الرحاب

قسمت أسعار التذاكر إلى 3 فئات: الاولى “جلوس” بـ 1200 جنيه، الثانية “وقوف” 550 جنيه، الثالثة والأخيرة “وقوف” 400 جنيه.

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال “وداع وداع” التي اجتازت حاجز المليوني ونصف مشاهدة عبر يوتيوب.

أغنية وداع وداع من كلمات محمد جشم باشا، ألحان مصطفى إبراهيم، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها " جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

أغنية هيجيلي موجوع

بجانب “هيجيلي موجع” التي حققت روواجًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت لأكثر من 136 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما وجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش".

إضافةً إلى أغنية عديت، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما.

كلماتها “عديت... جنبى اتمنيت.. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى يا غزال ع الأرض”.