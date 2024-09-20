شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك يعلن وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المطرب حسن فؤاد عن وفاة والده، عبر حسابه بموقع فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ورحل أبى الطيب الخلوق المكافح رحمة الله عليك يا حبيبى".



حسن فؤاد يعلن وفاة والده

ومن أبرز أعمال المطرب حسن فؤاد أغنية تتر بداية مسلسل “ارابيسك” وتعاون فيها مع سيد حجاب وعمار الشريعي، وهو العمل الذي لعب بطولته النجم الكبير صلاح السعدنى، وهدى سلطان ولوسى، وجيهان فاضل، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج جمال عبد الحميد، وغناء التتر حسن فؤاد، ويتكون العمل من 41 حلقة.



وتدور أحداث المسلسل حول حسن أرابيسك فنان الأرابيسك المصري الذي يتميز بالشهامة والرجولة والوقوف إلى جانب الآخرين في مشكلاتهم وأزماتهم، ويسعى دائمًا بطبيعة شخصيته لحل مشاكل أهل الحي، مما يسبب له مشاكل بسبب تدخله في شئون الآخرين، ويتعرض لبعض الأحداث التي تفقده توازنه فيهمل عمله وورشته إلا أنه في نفس الوقت كان محافظ على فنه الذي أحبه وورث مهارته فيها من أجدادهه.



فيما قدم حسن فؤاد في عام 1995 قدم تتر مسلسل “علي بابا” وتعاون فيها مع عمار الشريعي وسيد حجاب ، كما قدم تتر بداية مسلسل “الوتد” عام 1996 وتعاون فيها مع أيمن بهجت قمر ومحمود طلعت، ومن أبرز أعماله أيضا أغنية “أيوه يا سيدي” وحققت نجاحا كبيرا وتعاون فيها مع عمار الشريعي ووائل هلال.