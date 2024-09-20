شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنتاج الموسم الرابع من Bridgerton فى عدة أماكن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نيتفلكس عن بدء إنتاج الموسم الرابع من مسلسل Bridgerton، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".في الموسم الرابع، توسع مسلسل Bridgerton فى مواقع التصوير في أحد الاستوديوهات التي تم بناؤها حديثًا في Shepperton Studios، حيث تعرض نسخًا طبق الأصل رائعة من الهندسة المعمارية الجورجية بما في ذلك المنازل والمباني وشارع Mayfair وغيرها من الأماكن.

وذلك بعدما حقق الموسم الثالث من مسلسل Bridgerton رقماً قياسياً جديداً، بعدما حصل على المركز العاشر كأكثر الأعمال باللغة الإنجليزية تحقيقاً للمشاهدات والتي وصلت إلى 91.9 مليون مشاهدة حتى الآن.

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الموسم الثالث من مسلسل "Bridgerton" انضم رسميًا إلى قائمة أكثر اعمال نيتفليكس شهرة وانتشاراً على الإطلاق، وحقق 91.9 مليون مشاهدة منذ عرضه أول مرة في 16 مايو الماضي، وتم احتساب هذا العدد من المشاهدات في 30 يونيو، بعد 45 يومًا فقط من العرض وهو ما يرجح استمرار المسلسل فى حصد المشاهدات.

كما كشف المغنى العالمى بيتبول إن استخدام إحدى أغانيه في مشهد في الموسم الثالث من سلسلة Bridgerton يثبت أن أغنيته "ظلت خالدة"، وذلك بعدما وصل النصف الأول من الموسم الثالث من الدراما الناجحة إلى منصة نتفليكس الأسبوع الماضي 16 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقات الأربع الأخيرة في 13 يونيو المقبل.