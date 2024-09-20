الأحد.. إياد نصار ضيف "إنرجي بلس" مع زهرة رامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل الفنان إياد نصار يوم الأحد المُقبل، ضيفا على برنامج "إنرجي بلس" والذي يذاع عبر صفحات راديو إنرجي ٩٢.١ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتحدث إياد مع المذيعة زهرة رامي في برنامج إنرجي حول حياته الشخصية وعن مشواره الفني.

إياد نصار شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل مفترق طرق، أمام عدد كبير من الفنانين، بينهم: هند صبري، جومانا مراد وماجد المصري.

وأطلقت محطة راديو إنرجي ٩٢.١ برنامجها الديجيتال الجديد "إنرجي بلس" وذلك عبر جميع منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أولى حلقات "إنرجي بلس" مع صانعة المحتوي مي إبراهيم وأجرت معها الحوار منة عامر، وتحدثت عن تجاربها الشخصية كأم وزوجة وشخصية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.