شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباجتى سر جمالها وقصتها مع عمر الشريف.. حكايات صوفيا لورين X عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع عيد ميلاد الممثلة العالمية صوفيا لورين التي تحتفل اليوم بعيدها الـ90، والتى تعد أحد أيقونات السينما العالمية وأبرز جميلاتها، إذ اشتهرت بجمالها ما جعلها تحظى بشهرة واسعة، وخلال السطور التالية نتعرض إلى معلومات عنها.

الاسباجتي سر جمالها



أحد أشهر تصريحات صوفيا لورين حينما أجابت عن سر جمالها فقالت "الاسباجتي"، وذلك في إشارة للمكرونة التى تفضلها حين أكدت أنها من عشاق تلك الأكلة، والتى تجعلها دائماً فى مزاج جيد حينما تأكلها ينعكس على ظهورها في كل المناسبات التي تظهر فيها، حيث تحرص على تناولها في أغلب الأوقات.

حكايتها مع عمر الشريف



صوفيا لورين مع عمر الشريف



ارتبط اسم صوفيا لورين خلال فترة من الفترات باسم نجمنا المصرى عمر الشريف، وذلك حينما اجتمعا معاً فى فيلم استغرق تصويره 6 أشهر كشف كواليسه في حوار مع مجلة الموعد عام 1978، وتحدث الأخير عن علاقته بها، مشيرا لأنه قبل تجسيد شخصية "سوحاموس" ملك الأرمن فى فيلم "سقوط الإمبراطورية الرومانية"، المعروض عام 1964، رغم أنه دور ثانوى، بسبب مشاركتها فى العمل، ويقول: " كان يكفي أن يُقال لي إنني سأقضي ستة أشهر في إسبانيا بصحبة فريق سينمائي أبرز وجوهه صوفيا لورين."