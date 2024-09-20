بعد طول انتظار.. رحمة رياض تُفاجئ الجمهور بثلاث أغنيات جديدة 

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النّجمة العربيّة رحمة رياض ثلاث أغانٍ جديدة، اليوم الخميس، أضافتها إلى ألبومها الأخير بعنوان “أنا اليوم”.

هذا الألبوم يأتي كثمرة لجهود رحمة المستمرّة، بعدما استثمرَت فيه طاقتها لتقديم مجموعةٍ مُتنوّعة من الأعمال الّتي تعكسُ مشاعرَها وتجاربها الشخصيّة.

وأظهرت رحمة في هذا الألبوم التزامَها المُطلق بتطوير أعمالها الفنّيّة من خلال التّعاون مع مجموعةٍ من الكتّاب والمُلحّنين والمخرجين المُبدعين.

الأغنية الأولى الّتي أبصرت النّور اليوم، جاءت بعنوان “وجهك أحبّه”، من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي. وتمّ تصويرُ الكليب تحت إدارة المخرج رامي نبها.

أما الأغنية الثانية، فحملت عنوان “دنيا صغيرة”، من كلمات علي الفرداوي، ألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود. وقد صُور كليب هذه الأغنية أيضاً بعدسة المخرج رامي نبها.

فيما جاء العمل الثالث بعنوان “الله لا يحرمني”، من كلمات علي رياض، ألحان غسان الشامي، وتوزيع حسام الدين.

واختار المخرج جاد شويري تصوير الكليب في تركيا، فيما قرّرت رحمة أن تُفاجئ جمهورَها بظهورها في الكليب مع زوجها الممثّل ألكسندر علوم، حيث تجلّت الرومانسيّة في كلّ مشهد جمعَهما.

وقد شارك الثنائيّ مجموعةً من اللّحظات الجميلة والعفويّة التي تعكس تفاصيل حياتهما اليوميّة في الفيديو كليب.

يُذكر أنّ رحمة قامت بتشويق جمهورها يوم الثلاثاء، عبر نشرها مقطعاً ترويجياً على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فيه عن استكمال ألبوم “أنا اليوم”، والذي تضمّن ثلاثة أعمال فنية هي “صفحة جديدة”، و”كلام الحب”، وأغنية “حلو هالشعور”.

تجدر الاشارة الى أنّ رحمة نشرت فيديو ترويجياً يتضمّن لمحة شاملة عن مسيرتها الفنيّة الغنية بالأعمال الناجحة، والتي حققت من خلالها صدًى واسعاً في مختلف أنحاء العالم العربي، فضلاً عن لقطاتٍ من كليبات أغانيها وحفلاتها الأخيرة.

واختارت رحمة في الفيديو الترويجيّ انتقاء كلماتها المُؤثّرة والتي سجّلتها بصوتها، قائلةً إنّ “الدنيا محطّات تُشبه محطّات القطار”.

وجهك أحبه:

الله لا يحرمني:

دنيا صغيرة: