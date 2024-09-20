براد بيت في عشاء غرامي مع إينيس دي رامون.. وحديث عن خضوعه لعمليات تجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدا براد بيت وإينيس دي رامون في غاية التألق أمس (الأربعاء) أثناء خروجهما لتناول العشاء في مطعم Mother Wolf في لوس أنجلوس بعد العرض الأول لفيلم بيت Wolfs على مسرح TCL الصيني في الولايات المتحدة.

ونسّق الزوجان إطلالاتهما الأنيقة، حيث ارتدى بيت البالغ من العمر 60 عاماً بدلة خضراء فاتحة اللون مع قميص أبيض مفتوح الرقبة بأزرار، بينما ارتدت دي رامون، البالغة من العمر 31 عاماً فستاناً بنّياً مكشوف الكتفين مع حقيبة “كلاتش”.

وكان الثنائي اللذان بدأت علاقتهما الغرامية قبل عامين، قد ظهرا لأول مرة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم Wolfs في “مهرجان البندقية السينمائي” في الأول من أيلول (سبتمبر).

وارتدى حينها الممثل الأميركي بدلة سوداء مزدوجة الصدر من Louis Vuitton وقد تضمنت بنطلوناً واسعاً مستوحى من السبعينيات، وانتعل حذاءً مربعاً. في المقابل، ظهرت مصمّمة المجوهرات إلى جانبه بفستان أبيض بطول الأرض من دون كتف من توقيع Entire Studios تميّز بتنورة على شكل “حورية البحر”.

وفي إطار الحديث عن حضور براد بيت المذهل، انتشر فيديو على الـ”سوشيال ميديا” لخبير تجميل الوجه والطبيب السابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الدكتور جوني بيتريدج، أشار فيه إلى أنه هناك دليلاً رئيسياً على أن براد بيت خضع لجراحة تجميلية بشكل سرّي وتكهّن بأنه قد يخضع لعملية شدّ الوجه، لافتاً إلى أنها قد تتكلّف ما يزيد عن 100 ألف جنيه إسترليني، ويأخذ بعدها فترة تعافٍ من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ولم يعلّق النجم البالغ من العمر 60 عاماً على الضجة الحاصلة، ولم ينفِ أو يؤكد هذه التكهنات، مكتفياً بالتركيز على الترويج لفيلمه الكوميدي الجديد الذي لن يُطرح في عدد كبير من دور السينما وسيتحول بعد فترة وجيرة إلى خدمة آبل tv التلفزيونية.