"منكبر فيك".. رزان مغربي توجه رسالة لـ عاصي الحلاني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة رزان مغربي، رسالة للمطرب اللبناني عاصي الحلاني بعد لقائهما على مسرح مسابقة ميس إيليت ٢٠٢٤.

ونشرت رزان، صور لها مع الحلاني، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فخورة جدا إنه اجتمعت بالنجم الكبير عاصي الحلاني على مسرح مسابقة ميس إيليت ٢٠٢٤.. فخر كبير لي".

وأَضافت: "إنت نجم لبناني كبير بفنّك وبأخلاقك وبتعاملك وتقديرك لكل أولاد بلدك.. منكبر فيك ومنشوف حالنا بتاريخك وحاضرك.. شكرا على كل كلمة حلوة قولتها عنّي بالكواليس وعلى المسرح، وعلى كل المحبة.. كل التقدير".

يذكر أن، عاصي الحلاني طرح مؤخرا أغنية "العين عليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي على مستوى اللحن والموسيقى، وهي من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس.

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