شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يشكر الشركة المتحدة بعد استجابتها لـ أحمد عزمي ودعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بعد استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للفنان أحمد عزمي وتوقيع عقد عمل فني في رمضان 2025، وكتب صلاح عبد الله من خلال منشور على "فيس بوك" قائلاً: "بدأت تندع الحمد لله.. دعم الطيبيين في مواقع التواصل وزملاء المهنة جاب نتيجة".



تعليق صلاح عبدالله

وتابع صلاح عبد الله: "شكرًا للأستاذ عمرو الفقي وأتمنى أن يتواصل مع السيد نقيب الممثلين لتكوين فريق عمل يرصد الحالات المشابهة لعزمي وتقديمها للسادة المخرجين وبالذات الشباب وربنا يهدينا جميعًا لما فيه الخير لمصر والمصريين الطيبيين".

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صورة عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أحمد عزمي، بعد الإعلان عن مشاركته خلال الموسم الرمضاني المقبل بعمل درامي من إنتاج المتحدة، معلقة عليها: "المتحدة ترحب بالفنان أحمد عزمي في أحد أعمالنا الفنية الكبيرة في رمضان المقبل".

ونشر أحمد عزمي صورة تجمعه بعمرو الفقي عبر "فيس بوك"، معلقًا عليها: "شكرًا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم، على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري".

وتابع: "كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به، التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وتم بفضل الله توقيع عقد عمل فني لرمضان المقبل بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي، اللهم لك الحمد".

وعلق عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على منشور الفنان أحمد عزمي، بمشاركته في عمل درامي خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث كتب: "نورت المتحدة يا أحمد عزمى ربنا يوفقك إن شاء الله".

وكان الفنان أحمد عزمي كتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي مساعدتي علي التواصل مع الشركة المتحدة والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".

وتابع: "لا طعم للحياة بدون عمل ابني يكبر أمامي ولا أعلم كيف سأعينه على مواجهة صعوبات الحياة وأنا محروم من تحقيق ذاتي داخل بلدي ولا أملك مهنة أخرى وأخشى من الموت كمدًا وحزنًا، هذا طلب ورجاء لأحد أهم وأكبر المؤسسات المصرية والتي تعلي من قيمة التسامح وإعطاء الفرص للشباب.. وفقكم الله إلى ما فيه خير أمتنا وشكرًا".