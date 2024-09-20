بعد مناشدته لـ"المتحدة".. أحمد عزمي يشارك بمسلسل جديد في رمضان 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد عزمي توقيعه عقد للمشاركة في عمل فني جديد، يُعرض في رمضان 2025، مع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر عزمي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بـ عمرو الفقي أثناء التوقيع على العقد، معلقا "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام على صدري، كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به".

وتابع "التقيت اليوم بالأستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركة المتحدة وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلى اللهم لك الحمد".

كان الفنان أحمد عزمي وجه رسالة إلى زملائه من نجوم الفن، والمسؤولين في الشركة المتحدة، مع دخول عام جديد في حياته، وكتب عبر فيسبوك "صباح الخير، ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل، وأتمنى أن يتيح لي السادة المسئولين عن (الشركة المتحدة)، فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة ..تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال: أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم (الأبواب المغلقة) المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل (الجماعة) .. أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة)، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد)".

وتابع: "خلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية، ومع كبار النجوم: مسرحية (الملك لير) مع النجم يحيى الفخراني، والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل (حرب الجبالي) مع الأستاذ صادق الصباح (لبنان)، كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة ".

وأضاف: "ومع ذلك لم يعرض علي أي عمل من الشركة المتحدة، أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي على التواصل مع الشركة المتحدة والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".

النجم أحمد عزمي، شارك عقب عودته للحياة الفنية، في عدة أعمال، منها مسلسلات "الاختيار 3"، و"دنيا تانية"، وفيلم "بحبك"، ومسرحية "الملك لير"، إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل "حرب الجبالي" .