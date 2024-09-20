نسرين طافش تخطف الأنظار بجلسة تصوير في دبي والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير في دبي خطفت من خلالها الأنظار إليها.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "المعرفة هي القوة، ويمكن أن تساعدك على التغلب على أي خوف من ما هو غير متوقع.. عندما تتعلم، تكتسب المزيد من الوعي من خلال العملية، وتعرف ما هي المزالق التي يجب أن تبحث عنها عندما تستعد للانتقال إلى المستوى التالي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال بكل معانيه" ، "مدهش" ، "القمر" ، "الملكة" ، "السندريلا" ، "العسلية" ، "بستان ورد".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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