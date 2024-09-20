هدى الإتربي تخطف الأنظار من أمام لافتة هوليوود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن تواجدها في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية وخضعت لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وحرصت هدى على التقاط صور تذكارية أمام لافتة هوليوود أحد أشهر المعالم الأمريكية هناك، وظهرت بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تواصل الفنانة هدى الإتربي الاستمتاع بعطلتها الصيفية بعدد من الدول الأوروبية، ونشرت صور لها مؤخرًا خلال تجولها بعدد من شوارع لندن.

وكانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هدى الإتربي تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، ومسلسل "هابي هالوين" بطولة الفنانة حنان مطاوع، إلى جانب مسلسل "نقطة سوداء" بطولة الفنان أحمد فهمي.

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