تكريم جوني ديب بجائزة "إنجاز العمر" من مهرجان روما السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان روما السينمائي في دورته الـ 19 هذا العام والتي تقام في الفترة من 16-27 أكتوبر المقبل، عن تكريم النجم الأمريكي العالمي جوني ديب بجائزة "إنجاز العمر" على هامش عرض أحدث أعماله السينمائية "Modi".

فيلم "Modi- Three Days on the Wings of Madness" ينتمي لنوعية أفلام الدراما ويعد تجربة جوني ديب الإخراجية الثانية بعد فيلم الدراما "The Brave" عام 1997، ويشارك بالبطولة النجم العالمي ال باتشينو، وتدور أحداث الفيلم في شوارع الحرب العالمية الأولى في باريس، حول الفنان البوهيمي الإيطالي موديلياني الذي يبحث عن منزل لفنه في بحث يائس بين القنابل ورجال الشرطة، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وكان الظهور الأخير للنجم جوني ديب خلال استمتاعه بعطلته في جزر البهاما، حيث ظهر ديب بأسنان ناصعة البياض بعد إجراء عملية تجميلية، بعد مطالبات جمهوره بمحاولة إصلاحها بسبب ظهوره بشكل غير لائق كونه أحد أشهر النجوم حول العالم، وكانت دائمًا تظهر متكسرة ومصفرة بسبب كثرة التدخين.

يذكر أن جوني ديب يشارك ببطولة فيلم الفانتازيا والكوميديا "The Carnival at the End of Days" ويجسد دور الشيطان وسط نخبة من نجوم هوليوود وهم جيف بريدجز، جيسون موموا، وادم درايفر ومن المقرر عرضه تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

بعد مناشدته لـ"المتحدة".. أحمد عزمي يشارك بمسلسل جديد في رمضان 2025

20 صورة من حفل عمرو دياب بمنطقة الأهرامات