شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم الخيال والكوميديا "دراكو رع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم الكوميديا والخيال دراكو رع من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 16 أكتوبر، والوطن العربي وباقى دول العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

يبدأ الإعلان التشويقي بلقطة غامضة لمرآة في وسط منزل كلاسيكي الطراز، حيث يظهر بطلا الفيلم من الخلف دون أي انعكاس في المرآة، ويتساءل أحدهما بطريقة فكاهية: "تفتكر ميزة ولا عيب إننا مش بنبان في المرايا؟" ليرد الآخر بثقة: "ميزة طبعاً!"، في إشارة ذكية إلى الطابع الخيالي للفيلم، ما يوحي أن بانتظارنا تجربة مشوقة تمزج بين الخيال والكوميديا.

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة. يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

الفيلم من بطولة الثنائي الكوميدي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس و إسماعيل فرغلي ، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، مثل ملك بدوي، يارا عزمي، أحمد طلعت، فارس حداد، هاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.