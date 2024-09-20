شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلمين للراحل عمر الشريف بمهرجان الغردقة لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلمان للراحل عمر الشريف بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، ويمثلان بدايات المخرج هاني لاشين، الأول هو مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، خطوات فوق الماء والثاني فيلم القارب، والذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان الراحل عمر الشريف، وقدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

وبعد الفيلم سوف يقام ندوة بعنوان تجارب ورؤى لرحلة إبداعية للمخرج هاني لاشين والمخرج أمير رمسيس ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى و تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر .

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.