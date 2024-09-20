شكرا لقرائتكم خبر عن هاني لاشين يهدى نسخة من فيلمه "خطوات فوق الماء" لـ المعهد العالي للسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المخرج هاني لاشين، نسخة من فيلمه "خطوات فوق الماء" وتعاون فيه مع النجم الراحل عمر الشريف، إلى المعهد العالي للسينما والمركز القومي للسينما، خلال ندوته ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الثانية.

وقد عرض فيلمين للراحل عمر الشريف، ويمثلان بدايات المخرج هاني لاشين، الأول هو مشروع تخرجه من المعهد العالي للسينما، خطوات فوق الماء والثاني فيلم القارب، والذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان الراحل عمر الشريف، وقدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ.

47 فيلمًا تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلمًا.