شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثامنة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة في دورته الثامنة، بحضور الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لقطاع الهجرة، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة لشئون قطاع الشباب، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار.



أحمد هنو فى ملتقى أولادنا



ملتقى أولادنا الخاصة



ملتقى أولادنا

يقام حفل افتتاح الدورة الثامنة لملتقي أولادنا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويشارك في الحفل "صفاء أبو السعود" ورانيا فريد شوفي وميدو عادل وطارق صبري وحجاج عبد العظيم ونيفين رجب، بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.

وبحضور الدكتورة سهير عبد القادر رئيس ومؤسس ملتقي أولادنا وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة أولادنا وأعضاء لجان التحكيم وعدد من السفراء والفنانين والشخصيات العامة بالمجتمع.

وخلال فعاليات حفل الافتتاح سيتم تكريم أسرة مسلسل"حالة خاصة" للمخرج عبد العزيز النجار، الذى ناقش قضية التوحد بشكل متكامل، وسلط الضوء على التحديات التى تواجه مصابي التوحد، خلال رحلتهم اليومية، وكشف أيضًا عن قدراتهم في العمل والنجاح.