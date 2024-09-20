شكرا لقرائتكم خبر عن نادين أحدث المنضمين إلى مسلسل رقم سرى مع ياسمين رئيس والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة نادين إلى أسرة مسلسل رقم سرى مع الفنانة ياسمين رئيس، الذى يعد الجزء الثانى من مسلسل صوت وصورة، الذى قامت ببطولته الفنانة حنان مطاوع العام الماضى، حيث بدأت نادين تصوير مشاهدها خلال أحداث العمل الذي تجسد فيه شخصية لها علاقة بالقضية التى تواجها ياسمين رئيس خلال الأحداث.

مسلسل رقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقى صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامى الطمبارى، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريباً على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث رقم سرى هى امتداد لمسلسل صوت وصورة، ولكن مع تناول قصة جديدة ومختلفة تماماً عن التي تم طرحها في الجزء الأول، الذي ناقش مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله.

وكان آخر أعمال الفنانة نادين مسلسل لدواعى السفر المكون من 10 حلقات والذى تم عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.