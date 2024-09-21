شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمى سمير غانم يصوران مسلسلهما الجديد نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفنانان حسن الرداد وإيمى سمير غانم التحضيرات الخاصة بمسلسلهما الجديد الذي يخوضان به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، حيث يواصل مؤلف العمل أحمد سعد والى كتابة الحلقات وتم تحديد نوفمبر المقبل موعدًا لبدء تصوير أول مشاهد العمل الذى تدور أحداثه في إطار كوميدى.

وتعود إيمي سمير غانم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، بينما تواجد حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته احمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائيتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

يذكر أن حسن الرداد وإيمى سمير غانم قدما آخر أعمالهما سوياً، مسرحية "التلفزيون" التى تم عرضها الشهر الماضى ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث عرضت المسرحية لمدة 3 ليال، في إطار التعاون بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه السعودية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.