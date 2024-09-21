شكرا لقرائتكم خبر عن X مراتى يحتل المركز الـ6 فى قائمة الأفلام الأكثر ربحًا فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "إكس مراتي" بطولة النجوم هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، منذ طرحه في السينمات المختلفة يوليو الماضي، كما حصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، إذ نجح بشكل كبير في تقديم وجبة كوميدية دسمة.

وخلال الأسابيع الماضية كان هناك إقبالاً كبيرًا من الجمهور على حضور عرض الفيلم في مختلف السينمات، فجاءت إيراداته مرتفعة، ووصلت إلى 81 مليون جنيه خلال شهرين فقط من عرضه، ليحتل المركز السادس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وجاء في المراكز الـ 5 الأولى من تلك القائمة، على الترتيب، أفلام: "ولاد رزق3، بيت الروبي، كيرة والجن، الفيل الأزرق 2، ولاد رزق2".

فيلم X مراتى تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول طبيب نفسى متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير، يضطر للتعامل معه داخل السجن وبعد خروجه، وسط العديد من المواقف الكوميدية.

ويقوم ببطولة فيلم اكس مراتي بجوار هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، كل من: خالد كمال، على صبحى، محمد أوتاكا، عماد رشاد، حمزة نمرة، ألفت إمام، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التونى، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى.