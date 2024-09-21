أمال ماهر تشارك السعوديين احتفالات اليوم الوطني.. حفل ناجح في الأحساء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة المصرية آمال ماهر، في الحفل الغنائي الذي أقيم بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار كامل العدد.

وظهرت آمال خلال الحفل بإطلالة مبهرة حيث ارتدت فستانًا بلون علم المملكة، نال إعجاب الحاضرين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغنت آمال ماهر العديد من الأغاني التي ألهبت حماس الحاضرين، ومنها “لو كان بخاطري”، “صاحبة عمري”، “اتقي ربنا فيا”، “اديني فرصة”، “أيام متتعوضش”، بالإضافة إلى أغاني نجوم الغناء وردة وأم كلثوم.

وياتي حفل اليوم الوطني السعودي كثاني حفل تحييه آمال ماهر بالمملكة، وذلك بعدما أحيت حفلًا غنائيًا في مدينة جدة يوم 3 أيار مايو الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا استمرت فيه بالغناء لفترة وصلت لما يقرب من أربع ساعات على المسرح، حضره عدد كبير من النجوم كان على رأسهم الفنانتان عبير نعمة ومي كساب، اللتان تفاعلتا مع فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية “ألف ليلة وليلة” لأم كلثوم، التي تألقت آمال بها.