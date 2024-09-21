فن ومشاهير

أمال ماهر تشارك السعوديين احتفالات اليوم الوطني.. حفل ناجح في الأحساء

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تألقت النجمة المصرية آمال ماهر، في الحفل الغنائي الذي أقيم بمدينة الأحساء بالمملكة العربية ، ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ94 تحت شعار كامل العدد.

وظهرت آمال خلال الحفل بإطلالة مبهرة حيث ارتدت فستانًا بلون علم المملكة، نال إعجاب الحاضرين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغنت آمال ماهر العديد من الأغاني التي ألهبت حماس الحاضرين، ومنها “لو كان بخاطري”، “صاحبة عمري”، “اتقي ربنا فيا”، “اديني فرصة”، “أيام متتعوضش”، بالإضافة إلى أغاني نجوم الغناء وردة وأم كلثوم.

وياتي حفل اليوم الوطني السعودي كثاني حفل تحييه آمال ماهر بالمملكة، وذلك بعدما أحيت حفلًا غنائيًا في مدينة جدة يوم 3 أيار مايو الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا استمرت فيه بالغناء لفترة وصلت لما يقرب من أربع ساعات على المسرح، حضره عدد كبير من النجوم كان على رأسهم الفنانتان عبير نعمة ومي كساب، اللتان تفاعلتا مع فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية “ألف ليلة وليلة” لأم كلثوم، التي تألقت آمال بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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