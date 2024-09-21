ملك قورة من أمام الأهرامات: "فخورة أني مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعربت الفنانة ملك قورة عن سعادتها بعدما قامت بتقديم حفل النجم عمرو دياب الذي أقيم أمس الخميس أمام سفح الأهرامات وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نشرت ملك قورة صور من كواليس الحفل حيث خضعت لجلسة تصوير من أمام الأهرامات وعلقت: "فخورة أني بقدم لأول مرة نجمي المفضل عمرو دياب في الأهرامات ليلة أمس، أنا فخورة لأني مصرية".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي الذي يعرض حاليًا بدور العرض المصري.

يذكر أن ملك قورة تشارك في مسلسل "كنبة حبشي" وسط عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم كريم عفيفي، محمد ثروت، ياسر الطوبجي، توني ماهر، إيمان السيد، تأليف نور الدين مهران، إخراج محمد مصطفى بكري ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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