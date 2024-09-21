هذا من قاله عمر عبد العزيز عن المخرج أحمد الجندي وأزمة السيناريو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال المخرج عمر عبد العزيز، إن السينما حاليًا تفتقر للأفلام الكوميدية من وجهة نظره، لافتًا إلى أنه لا يستطيع أن يُحمل الممثل السبب في هذه الأزمة.

وتابع عبد العزيز، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن صناعة الأفلام الكوميدية تشهد أزمة كبيرة بسبب غياب الكتاب الكبار عن الساحة الفنية، مطالبًا المؤلفين الشباب بكتابة مواضيع كوميدية جيدة، واختيار المخرج الذي يمتلك الإحساس الكوميدي.

وأشاد عبد العزيز بالمخرج أحمد الجندي، في تقديم الأعمال الفنية الكوميدية، قائلاً: "المخرج أحمد الجندي، مخرج كويس جدًا بشوف شغله، ولازم يجيله ورق كوميدي مكتوب كويس، لإن الحكاية في الورق؛ لأن المخرج الكوميدي مش بيدخل يصور على طول لازم يقعد فترة يشتغل على الورق، عشان يعرف يوصل الضحك للجمهور".

وعن أزمة كتابة السيناريو، قال: "احنا عندنا أزمات كثيرة جدًا، ومن ضمنها أزمة الورق، لإننا مش بنستعين بالحقيقيين، وعلى سبيل المثال الأستاذ العظيم بشير الديك مكتبش من 20 سنة، ليه ما نروحلوش عشان يكتب؟، عندنا كتاب كتير قاعدين في البيوت، وساعات بتجيلي سيناريوهات فيها أخطاء إملائية، تخيلوا سيناريست بيغلط في الإملاء، لازم نرجع للأستاذة الكبار، إزاي مخرج مثل علي بدرخان مايشتغلش منذ 25 سنة؟، مش فاهمها".

وأضاف، أن المنصات الرقمية فكرة تجارية في النهاية، ولكن متعة الذهاب لمشاهدة فيلم في السينما هي "متعة لا يساويها شئ"، قائلاً: "أنا ما بحبش اتفرج على فيلم فيظهر إعلان أنا ما بحبش كده.. على الرغم من حدوث رواج للمنصات، لكن أفضل مشاهدة الفيلم على الشاشة الكبيرة في السينما وليس في التليفزيون".