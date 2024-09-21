بسمة بوسيل تنشر إطلالة جريئة لها.. وتغلق التعليقات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت المطربة بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، متابعيها أحدث ظهور لها، مرتدية إطلالة جريئة.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الماء ليس له أي تأثير على الزهور المزيفة".

وقامت بسمة بوسيل بإغلاق خاصية التعليقات على الصور فور نشرها.

وظهرت "بوسيل" مؤخرا مع طليقها وعدد من نجوم الفن وكرة القدم بحفل افتتاح مطعم تامر حسني الجديد الذي أطلقه باسم ابنه.

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جراچ عمومي" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع اماديو، ميكس وماستر مصطفي رؤوف.

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