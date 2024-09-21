بعد منة فضالي.. ريم البارودي تنسحب من مسلسل "جوما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة ريم البارودي عن انسحابها من مسلسل "جوما" بعد الإعلان عن التحضير للمسلسل وبدء التصوير خلال الفترة الماضية.

ونشرت البارودي، إعتذارها عبر "ستوري" حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "تم انسحابي وإعتذاري من مسلسل جوما".

وكانت قد اعتذرت الفنانة منة فضالي عن المشاركة في مسلسل "جوما" بعد ساعات من نشرها صور من كواليس المسلسل، وأعلنت اعتذارها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" وكتبت: "صباحكم كله خير، للعلم اعتذرت عن مسلسل جوما لأسباب مش هعرف أتكلم فيها، مبروك لكل كاست العمل، بالنجاح يارب".

يضم مسلسل "جوما" نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم النجمة الكبيرة ميرفت أمين، ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، فراس سعيد، محمد مهران، مارتينا عادل، تأليف محمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

أعربت الفنانة ريم البارودي عن انزعاجها مؤخرًا بعد قيام أحد رواد "السوشيال ميديا" بنشر خبر اختطافها وسط قلق متابعيها الذين تسائلوا حول صحة الواقعة ومحاولة الاطمئنان عليها.

وردت ريم البارودي على الخبر عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "انستجرام" وقالت: "مريض نفسي هو واللي زيه وللأسف ملهمش علاج، منزل عنده على صفحته على الفيسبوك اني مخطوفة ولكن بلدنا فيها قانون لأ وبيأكد كمان في كل تعليق اني اتخطفت".

وأنهت تعليقها: "يغور حبك وأزعل على نفسك، تغور الفلوس وقلة التربية، قمة العبث".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ريم البارودي كانت بحكاية "بنات السباعي" ضمن أحداث مسلسل "حد فاصل" الذي عرض عام 2023.

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