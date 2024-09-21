أول تعليق من الفنان محمد جمعة بعد شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان محمد جمعة، على شائعة وفاته التي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وكتب جمعة، عبر حسابه على إنستجرام: "الأصدقاء الأعزاء والجمهور العظيم.. أنا بخير ولا صحة لشائعة وفاتي وغدا إن شاء الله هطلع لايف على صفحتي الرسمية.. شكرا لكل من تكرم بالاطمئنان".

وكان الفنان صلاح عبدالله، آثار حالة من الجدل على "فيسبوك"، وذلك بعد قيامه بنشر نعي وفاة محمد جمعة وفنان الكاريكتير أحمد قاعود، وذكر حساب الفنان محمد جمعة بالخطأ وليس الشاعر محمد جمعة.

وجاء نعي صلاح عبدالله: "الشاعر محمد جمعة ألتقيته مرة واحدة أثناء تكريمى بالإسماعلية وترك في قلبى أعظم الأثر وأجمل إنطباع".

وأضاف: "وفنان الكاريكتير أحمد قاعود تعرفت عليه هنا وتهاتفنا مرتين أو ثلاثة وحبيته قوى ثم اقطع التواصل للاسف تقصيرًا منى والآن وبعد علمى بخبر رحيلهما عن هذه الفانية مش عارف أنعيهم وأقول إيه غير إنى أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء".

يذكر أن، آخر أعمال محمد جمعة كان فيلم"شقو" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح، ومسلسل "صلة رحم" بطولة إياد نصار.

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