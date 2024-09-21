كيف علق طارق الشناوي عما حدث مع الفنان أحمد عزمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الناقد الفني طارق الشناوي، عما حدث مع الفنان أحمد عزمي بعد استجابة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاستغاثته بتوفير عمل فني له يشارك فيه.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك: "الحكاية ليست أبدا حكاية الفنان الموهوب أحمد عزمي والذي تم التوقيع بينه والمهندس عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة علي مسلسل يعرض في رمضان 2025 ".

وتابع: "عزمي ممثل معروف وكان قبل ربع قرن مشروع نجم قادم إلا أن الدائرة أوسع بكثير من فنان لا يعمل وعليه التزامات مادية يجب ان تستوفي لدينا عشرات من الموهوبين ربما اقل او اكثر شهرة ولكنهم يتعففون عن طلب العمل".

واستكمل: "أتمنى أن تدرس الشركة المتحدة مع نقابات الممثلين والسينمائيين والموسيقين كل الأسماء المماثلة الذين فجأة وجدوا أنفسهم مستبعدون خارج الخريطة لا حس ولا خبر".

وأضاف: "ليس مطلوبا أبدا أن نرسخ تلك الصورة في الإعلام.. فنان يطلب العمل من الشركة ويطلب من زملاءه أن يتذكروه ثم تنشر صورته وهو يوقع العقد هذا ليس أبدا هو الحل وتلك ليست أبدا الصورة التي ننتظرها" .

وكان أحمد عزمي أعلن عن توقيعه عقد للمشاركة في عمل فني جديد، يُعرض في رمضان 2025، مع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ونشر عزمي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورة تجمعه بـ عمرو الفقي أثناء التوقيع على العقد، معلقا "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم على دعمكم ومساندتكم الرائعة وكلامكم اللي هيفضل وسام على صدري، كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به.. التقيت بالأستاذ (عمرو الفقي) المدير التنفيذي للشركة المتحدة وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلى اللهم لك الحمد".

ووجه أحمد عزمي رسالة إلى زملائه من نجوم الفن، والمسؤولين في الشركة المتحدة، مع دخول عام جديد في حياته، وكتب عبر فيسبوك "صباح الخير، ومع الأيام الأولى في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالى أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل، وأتمنى أن يتيح لي السادة المسئولين عن (الشركة المتحدة)، فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة ..تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام ٢٠٠٦ وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال: أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم (الأبواب المغلقة) المهرجان القومي للسينما، أحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل (الجماعة) .. أحسن ممثل مهرجان الإسكندرية (قبلات مسروقة)، جائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم (الوعد)".

وتابع: "خلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية، ومع كبار النجوم: مسرحية (الملك لير) مع النجم يحيى الفخراني، والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل (حرب الجبالي) مع الأستاذ صادق الصباح (لبنان)، كما قدمت لشبكة راديو وتليفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم (المنبر) الإمارات العربية المتحدة ".

وأضاف: "ومع ذلك لم يعرض علي أي عمل من الشركة المتحدة، أتمنى من أصدقائي وزملائي الفنانين الذين عملت معهم على مدار حياتي، مساعدتي على التواصل مع الشركة المتحدة والانضمام إلى ركب الدراما في مصرنا الحبيبة".

يذكر أن، أحمد عزمي، شارك عقب عودته للحياة الفنية، في عدة أعمال، منها مسلسلات "الاختيار 3"، و"دنيا تانية"، وفيلم "بحبك"، ومسرحية "الملك لير"، إلى جانب مشاركته في بطولة مسلسل "حرب الجبالي" .

اقرأ أيضا:

هذا من قاله عمر عبد العزيز عن المخرج أحمد الجندي وأزمة السيناريو