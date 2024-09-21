شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انطلاقه أمس.. تعرف على فعاليات مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أمس الجمعة فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، في دورته السابعة عشر برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، بحضور حشد غفير من الجمهور، وقدما الحفل الفنان يوسف إسماعيل وفيروز عبد الفتاح.

ويقام المهرجان برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودعم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، تحت شعار"رسالة سلام إلى العالم"، وتستمر فعالياته حتى 26 سبتمبر الجاري.

انتصار عبد الفتاح

تبدأ العروض اليوم السبت 21 سبتمبر مع فرق من رومانيا وتونس بالإضافة إلى فرقة إسلام الشيخ من مصر وفي اليوم التالي، الأحد 22 سبتمبر تقدم فرق من الجزائر واليونان عروضها المميزة وكذلك فرقة الحور من مصر

ويوم الإثنين يلتقي الجمهور مع أمسية روحانية تجمع بين فرقة مداحين النبي علية الصلاة والسلام وكورال كنيسة السيدة مريم، وفرقة من كازاخستان.وتقدم العروض على مسرح بيت السناري، والسور الشمالي بجوار بوابة النصر، وقصر الأمير طاز.

وتختتم العروض بمشاركة فرق من جيبوتي وباكستان وفرقة الفجر من مصر.يذكر أن مهرجان "سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية" في دورته السابعة عشرة، يأتي هذا العام بمشاركة ٣٠ فرقة ودولة من مختلف ثقافات الشعوب، منها الجزائر والمغرب واليونان وباكستان وتونس ورومانيا وكازاخستان وجيبوتي واندونيسيا.

الحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية؛ الذي أكَّد أهمية ودور المهرجان في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة، وتوطيد العلاقات بين الشعوب من خلال الفن، وتحقيق المزيد من التوافق والتعرف على الثقافات المختلفة، والحفاظ كذلك على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.