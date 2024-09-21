شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ للمسرح يكشف عن لجنة مشاهدة واختيار العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي عن لجنة مشاهدة واختيار العروض لدورته التاسعة، وتتكون اللجنة من الفنان القدير مفيد عاشور، والفنانة القديرة عزة لبيب، والدكتورة سامية حبيب.

الفنان القدير مفيد عاشور هو ممثل مصري، بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات وحاصل على بكالوريوس في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، واشتهر بأدواره المتنوعة في المسرح والتلفزيون والسينما، ومن أهم مسرحياته باب الشعرية"، والعسل عسل"، ورسائل العشاق"، وقدم فيها دور جلال الدين الرومي، كما قدم عدة مسلسلات منها "رحلة السيد أبو العلا البشري" و"ليلة القبض على بكيزة وزغلول" عام 1988، وجسد شخصية الرئيس أنور السادات في مسلسل "إمام الدعاة" كما شارك في أعمال أخرى مثل "الاختيار 3"، "سلسال الدم"، و"بنت القبايل" وأعماله السينمائية تشمل "آه يا بلد آه" و"دماء على الأسفلت".

أما الفنانة القديرة عزة لبيب هي ممثلة مصرية بدأت مسيرتها الفنية في أواخر الثمانينات، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعرفت بأدوارها المتنوعة في التلفزيون والمسرح، وكان لها بداية بارزة مع الفنان محمد صبحي حيث قدمت معه عدة مسرحيات ناجحة منها " تخاريف" وهي مسرحية كوميدية شهيرة من إخراج محمد صبحي، ومسرحية" وجهة نظر"و" ماما أمريكا"، كما قدمت في مسرح الدولة عدة مسرحيات منها " بدر البدور والبير المسحور" وهي مسرحية للأطفال عرضت عام 2013، كما أنها تولت إدارة المسرح القومي للطفل في مصر لعدة سنوات.

والأستاذة الدكتورة سامية حبيب هي ناقدة مسرحية وسينمائية، حاصلة على دكتوراه الفلسفة في النقد الفني، شغلت عضو لجنة التحكيم في عدة مهرجانات سينمائية عربية، حاصلة على جائزة الدولة التشجيعية عن كتابها «قيم الانتماء في الثقافة المصرية» عام 2014، وتولت عدة مناصب منها رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، ورئيس قسم النقد الأدبي بالمعهد العالي للنقد الفني، وأستاذ مساعد التربية النوعية في تخصص الدراما والنقد بجامعة بنها، وهي عضو بالهيئة الدولية للمسرح، وعضو جمعية الكاتبات المصريات.

وكان قد أطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي استمارة المشاركة بمسابقاته المختلفة والتي تتضمن العروض الكبرى والمونودراما ومحور مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير تقليدية ومسابقة مسرح الطفل والنشء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.