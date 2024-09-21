شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الخالق يحكى قصة محمود مرسى وأجره في مسلسل أبو العلا البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روى المنتج هشام عبد الخالق، خلال ندوة "تحديات الصناعة" المقامة حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب، فى دورته الثانية، بحضور المنتج هشام عبد الخالق، والمنتج محمد العدل والمخرج عمر عبد العزيز والفنان أحمد وفيق، عن قصة النجم الراحل محمود مرسى فى مسلسل أبو العلا البشرى وأجره الذى حصل عليه وقتها.

وقال هشام عبد الخالق: "كنت راجع من الخارج وعاوز أنتج مسلسل كلمت أسامة أنور عكاشة واتكلمنا على مسلسل أبو العلا البشرى والنجم محمود مرسى، كلمته ودخل المكتب قال ليا أتقاضى 5 آلاف جنيه فى الحلقة وكان وقتها نجم زود أجره ألف وحصل على 6 آلاف، وبعد وقت قصير أعاد ليا بالفلوس الزيادة، وحكى ليا أنه جلس مع صديقه وقال له عيب أنك تزود أجرك".

وكُرم المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، أول أمس الخميس خلال حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، وسلم رئيس المهرجان محمد الباسوسى قناع الفرعون توت عنخ أمون له.

ويقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب فى دورته الثانية من 19 إلى 24 ديسمبر الجارى و تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

ويتضمن مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو الأعمال التي تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ علي البيئة والمناخ .

47 فيلما تتنافس على جوائز الدورة الثانية لمهرجان منها 9 أعمال في مسابقة الأفلام الطويلة، وفى مسابقة الفيلم القصير 20 عملا، وتعرض مسابقة أفلام الطلبة 18 فيلما.