بعد إعلان مشاركته في "الجونة السينمائي".. فيلم "رفعت عيني للسما" ينافس بمهرجان شيكاغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير للمنافسة في مهرجان شيكاغو بـ أمريكا في دورته الـ٦٠، ويعد من أقدم وأكبر المهرجانات وتقام فعالياته في شهر أكتوبر المُقبل.

ومن ناحية أخرى، يشارك فيلم (رفعت عيني للسما) في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 أكتوبر لـ 1 نوفمبر ٢٠٢٤.

وحصل فيلم (رفعت عيني للسما) من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وإنتاج شركة فلوكة فيلمز، مؤخرًا على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77.

الفيلم حاز على استقبال حافل في عرضه العالمي الأول بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان، بحضور المخرجين وفريق العمل وبطلات الفيلم من فريق بانوراما برشا، كما حصل على إشادات نقدية محلية وعربية وعالمية، وكتبت عن الفيلم كبريات الصحف العالمية.

الفيلم من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإنتاج شركة فلوكة فيلمز.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي تقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء.

سبق للمخرجين ندي رياض وأيمن الأمير عرض فيلمهما الروائي القصير (فخ) بمهرجان كان في عام 2019، وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام. كما عرض فيلمهما التسجيلي (نهايات سعيدة) عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.