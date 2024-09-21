حميد الشاعري عن فيلم "ولاد رزق 3:القاضية": "هو ده الصرف الصح على السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان حميد الشاعري عن رأيه في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي عرض ضمن موسم عيد الأضحى الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا فاق كل التوقعات سواء بشباك التذاكر المصري أو السعودي وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية.

حل الفنان حميد الشاعري ضيفًا على إحدى حلقات بودكاست "حوارات مع عباس" الذي يقدمه الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وعن رأيه في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" قال الشاعري: "عجبني، وهو ده الصرف الصح على السينما، والسينما إنتاج، والذكاء الاصطناعي هو اللي جاي هنشوف ممثلين ماتوا من الستينيات والسبعينيات هيمثلوا، وانا شايف الموضوع عظيم".

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح لكل فرد فيهم حياته الخاصة، حتى يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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