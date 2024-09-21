"وجعت قلوبنا يا ضاضا".. رواد "السوشيال ميديا" يودعون نجل إسماعيل الليثي برسائل مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى عدد كبير من جمهور المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله رضا الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت وكشف عن خبر الوفاة مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام عدد كبير من جمهور المطرب إسماعيل الليثي بوداع نجله برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على "السوشيال ميديا"، وطالبوا متابعيهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وعلق رواد السوشيال الميديا: "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك يا ضاضا ويصبر أبوك على فراقك، كان جميل اوي وروحه وخفة دمه تخليك تحبه كده لله في لله، ربنا يصبر أهله ويرحمه برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، خالص العزاء والمواساة للنجم إسماعيل الليثي في وفاة ابنه أنزل الله عليكم وألهمكم الصبر والسلوان، لا حول ولا قوة إلا بالله وجعت قلبي يا ضاضا، ابن أخونا إسماعيل الليثي في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي وربنا يصبر أبوك وأمك، ابن اخويا إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يصبر قلبك يا إسماعيل، اللهم اجعله طيرًا من طيور الجنة شفيعًا لوالديه".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد تشييع الجثمان ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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