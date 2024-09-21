"يتابعه 60 ألف ووالدته شخصية شهيرة".. 15 صورة للطفل رضا نجل إسماعيل الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حالة من الحزن انتابت نجوم الأغنية الشعبية بعد الإعلان عن وفاة الطفل رضا نجل المطرب إسماعيل الليثي، الذي كشف عن وفاته مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" خلال الساعات القليلة الماضية.

وحرص عدد كبير من متابعين الليثي وجمهوره على نعي نجله ووداعه برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستعاد العديد منهم ذكرياتهم معه بروحه المرحة وحضوره المحبب لدى الجميع وقاموا بإعادة نشر عدد من مقاطع الفيديوهات الخاصة به التي ظهر خلالها وهو يرقص بين مطربي المهرجانات الشعبية.

وإليكم 5 معلومات عن الطفل رضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي:

1- يتابعه 60 ألف متابع على تطبيق "تيك توك".

2- اشتهر بروحه المرحة في فيديوهاته وكان دائم التواجد في الأفراح الشعبية رفقة والده.

3- نعاه مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال عبر صفحاتهما الرسمية على "السوشيال ميديا".

4- كان محبوب من مختلف الأعمار ودائمًا ما يشارك متابعيه الرقص في الشوارع والأماكن العامة.

5- اشتهر بتقديم مقاطع كوميدية ومقالب على تطبيق تيك توك وتلقى فيديوهاته نسب مشاهدات مرتفعة.

6- كان دائم الظهور مع والدته الماكييرة شيماء سعيد، في اللايفات التي تشاركها مع جمهورها على التيك توك، إذ اشتهرت بعمل العروض والتخفيضات في الصالون الخاص بها.

اقرأ أيضا:

استعان بموديل مقنعة.. توو ليت يطرح كليب أغنيته "ماتيجي أعدي عليكي" (فيديو)