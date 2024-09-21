تعرف على سبب وفاة الطفل رضا نجل إسماعيل الليثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف أمصدر مقرب من المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن سبب وفاة نجله رضا الذي أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال عن رحيله منذ ساعات عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وأوضح المصدر أن السبب وراء وفاته هو سقوطه من شرفة إحدى العمارات المرتفعة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقام عدد كبير من جمهور المطرب إسماعيل الليثي بوداع نجله برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على "السوشيال ميديا"، وطالبوا متابعيهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وعلقوا: "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك يا ضاضا ويصبر أبوك على فراقك، كان جميل اوي وروحه وخفة دمه تخليك تحبه كده لله في لله، ربنا يصبر أهله ويرحمه برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، خالص العزاء والمواساة للنجم إسماعيل الليثي في وفاة ابنه أنزل الله عليكم وألهمكم الصبر والسلوان، لا حول ولا قوة إلا بالله وجعت قلبي يا ضاضا، ابن أخونا إسماعيل الليثي في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي وربنا يصبر أبوك وأمك، ابن اخويا إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يصبر قلبك يا إسماعيل، اللهم اجعله طيرًا من طيور الجنة شفيعًا لوالديه".

كما نعاه والده المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

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