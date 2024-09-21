"ابن عمري".. أول تعليق من إسماعيل الليثي بعد وفاة نجله رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ودع المطرب الشعبي إسماعيل الليثي نجله رضا، الذي وافته المنية اليوم السبت إثر سقوطه من أعلى شرفة منزله وسط حالة حزن انتابت نجوم الأغنية الشعبية.

ونشر الليثي صورة أرشيفية لنجله عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

قام عدد كبير من جمهور المطرب إسماعيل الليثي بوداع نجله برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على "السوشيال ميديا"، وطالبوا متابعيهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وعلقوا: "البقاء والدوام لله وحده ربنا يرحمك يا ضاضا ويصبر أبوك على فراقك، كان جميل اوي وروحه وخفة دمه تخليك تحبه كده لله في لله، ربنا يصبر أهله ويرحمه برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، خالص العزاء والمواساة للنجم إسماعيل الليثي في وفاة ابنه أنزل الله عليكم وألهمكم الصبر والسلوان، لا حول ولا قوة إلا بالله وجعت قلبي يا ضاضا، ابن أخونا إسماعيل الليثي في ذمة الله، الله يرحمك يا حبيبي وربنا يصبر أبوك وأمك، ابن اخويا إسماعيل الليثي في ذمة الله ربنا يصبر قلبك يا إسماعيل، اللهم اجعله طيرًا من طيور الجنة شفيعًا لوالديه".

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