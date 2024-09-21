تركي آل الشيخ عن مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بسبب نزال ويمبلي: "مو جديد على موسم الرياض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حضور جماهيري ضخم في نزال ستاد ويمبلي الذي يجمع الملاكم أنتوني جوشوا ضد الملاكم دانييل دوبوا والذي يقام مساء اليوم السبت برعاية "موسم الرياض".

ونشر تركي مقطع فيديو من كواليس المباراة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "تحطيم الأرقام القياسية مو جديد على موسم الرياض، 96 ألف متفرج جايين عشان يحضرون النزال الأسطوري بين عمالقة الملاكمة أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا ويشاركون توقعاتهم ضمن حدث بطاقة موسم الرياض نسخة ويمبلي على لقب بطل العالم للوزن الثقيل".

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن نفاد تذاكر النزال المنتظر تحت شعار "كامل العدد"، ومن المتوقع أن يشهد النزال حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم في مختلف المجالات الفنية والرياضية حول العالم وسط تغطية إعلامية عالمية.

وعلى الجانب الآخر كشف تركي عن عدد من المشاريع السينمائية ما بين المصرية والسعودية من خلال دعم صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، وأكد على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى العالمية.

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