فن ومشاهير

تعرف على موعد ومكان عزاء رضا نجل إسماعيل الليثي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

سيتم تشييع جنازة الطفل رضا نجل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي مساء اليوم السبت عقب خروج جثمانه من أحد المستشفيات في محيط منطقة إمبابة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الأحد بمنطقة إمبابة وهي المنطقة التي يسكن بها المطرب إسماعيل الليثي.

كشف عن خبر الوفاة مطرب المهرجانات عمر كمال عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "رضا ابن أخونا الفنان إسماعيل الليثي في ذمة الله، ربنا يصبر أهلك يارب".

وقام المطرب إسماعيل الليثي بوداع نجله رضا برسالة مؤثرة عبر حسابه على نفس التطبيق وقال: "ابني وابن عمري في ذمة الله".

قام عدد كبير من جمهور المطرب إسماعيل الليثي بوداع نجله برسائل مؤثرة عبر حساباتهم الرسمية على "السوشيال ميديا"، وطالبوا متابعيهم بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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